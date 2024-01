Credito: Mascetti (Finlombarda), 2023 anno positivo, in ultimo quinquennio erogati oltre 800 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quinquennio 2019 - 2023 Finlombarda ha erogato credito con risorse proprie per 806,1 milioni di euro (dei quali circa 170 milioni di euro nel solo 2023). Lo ha detto il Presidente di Finlombarda, Andrea Mascetti, che oggi ha presentato i risultati di Finlombarda per il 2023 nelle attività di concessione finanziamenti e offerta di servizi alle imprese lombarde. Nell'ambito dei “Prodotti Agevolati”, Finlombarda ha affiancato Regione Lombardia nella gestione di nove strumenti finanziari per la ricerca e sviluppo, lo sviluppo internazionale e l'attrazione degli investimenti, l'accesso al capitale di rischio, l'efficientamento energetico degli impianti produttivi, lo sviluppo aziendale e l'avvio di impresa, il microcredito, il rafforzamento delle filiere produttive e la transizione verso modelli innovativi e sostenibili, che prevedono uno stanziamento di 400 milioni su un miliardo di euro complessivi per la competitività nel settennio 2021-2027. (segue) (Com)