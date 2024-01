Credito: Mascetti (Finlombarda), 2023 anno positivo, in ultimo quinquennio erogati oltre 800 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dei “Prodotti di Intermediazione” finanziati con provvista propria, oltre a consolidare strumenti come i finanziamenti in pool (Syndicated loans), finanziamenti chirografari o ipotecari (Plain Vanilla) e Minibond, nel 2023 sono state introdotte nuove iniziative, tra cui Crowdfunding Minibond per i piani di investimento aziendali anche di importo contenuto e Re-Impresa a supporto delle imprese in temporaneo periodo di crisi, e sarà attivato nel corso di quest'anno un basket bond per le filiere lombarde. In ambito “Servizi per le imprese”, Finlombarda ha fornito consulenza a assistenza gratuite alle Pmi su innovazione e sostenibilità attraverso i progetti Simpler e Open Innovation Lombardia, veicolando oltre 500 proposte di collaborazione internazionale, supportando più di 50 progetti di innovazione a impatto sociale e 96 challenge di impresa nazionali e internazionali dal 2020, organizzando 102 incontri B2b. L'iniziativa "Investor days" che si è tenuta quest'anno ha coinvolto oltre 120 start-up e Pmi innovative, 60 investitori e 6 “corporate”, promuovendo collaborazioni e investimenti. (segue) (Com)