Credito: Mascetti (Finlombarda), 2023 anno positivo, in ultimo quinquennio erogati oltre 800 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente Mascetti ha sottolineato la collaborazione con stakeholder chiave del territorio, incluse la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo e Anci Lombardia. Finlombarda continua a essere attiva nei dibattiti sui temi economico-finanziari, aderendo a organizzazioni e associazioni nazionali ed europee per fornire il proprio contributo alla finanza sostenibile, all'innovazione e al progresso economico della regione. "Se il 2023 è stato un anno di risultati positivi che confermano l'efficacia delle strategie e dei risultati raggiunti. Guardando al futuro, per il 2024 si prospettano ulteriori sfide per il tessuto imprenditoriale della Lombardia, improntate principalmente alla sostenibilità in tutte le sue dimensioni. Noi continueremo ad essere al fianco delle aziende sostenendone la capacità innovativa e di resilienza", ha commentato il Presidente Mascetti. (Com)