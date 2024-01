Sudan: Usa offrono ricompensa per informazioni su Ahmad Harun per crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il dipartimento di Stato Usa ha inserito l’ex ministro dell’Interno del Sudan, Ahmad Mohammad Harun, nel programma federale che offre una ricompensa a chiunque sia in grado di fornire informazioni che portino alla sua localizzazione o al suo arresto. In una nota, il governo federale ha ricordato che Harun è attualmente ricercato dalla Corte internazionale di giustizia (Icc) per crimini di guerra commessi nel Darfur tra il 2003 e il 2004. In quel periodo di tempo, Harun ha reclutato, finanziato e armato la milizia Janjaweed, un precursore delle Forze di supporto rapido (Rsf) attive nel Paese. (Was)