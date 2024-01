Infrastrutture: vicepresidente Lazio, Ss Orte-Civitavecchia strategica per territorio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il completamento della strada statale Orte-Civitavecchia "rappresenta un obiettivo strategico fondamentale per la città di Civitavecchia e l'intero sistema regionale". Lo dichiara in una nota Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio. "L'infrastruttura - prosegue Angelilli - è stata individuata come una priorità italiana, e la Regione Lazio si impegna attivamente a tutti i livelli istituzionali per portare a termine con successo questo progetto di rilevanza nazionale che garantirà il potenziamento dei flussi turistici e delle merci. Il completamento di questa infrastruttura stradale non solo avrà un impatto positivo sulla vivacità economica della regione, ma contribuirà anche a rafforzare il legame tra le diverse aree del Paese. La partecipazione attiva di cittadini, imprese e altre parti interessate, attraverso il dibattito pubblico presentato questa mattina, è fondamentale per garantire che il progetto risponda in modo adeguato alle esistenze della collettività".(Com)