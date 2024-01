Russia-Bielorussia: Putin e Lukashenko firmano piano di sviluppo congiunto per il 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko hanno firmato un decreto sulle principali direzioni di attuazione delle disposizioni del Trattato sulla creazione dello Stato dell'Unione per il periodo dal 2024 al 2026. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", i due hanno firmato i documenti dopo la riunione del Consiglio di Stato dello Stato dell'Unione a Strelna, nella regione di San Pietroburgo. Putin e Lukashenko hanno anche firmato un decreto sull'attuazione di una politica industriale unificata e regole per confermare la produzione nello Stato dell'Unione. Inoltre, Mosca e Minsk hanno stipulato una risoluzione sulla strategia di sviluppo scientifico e tecnico dello Stato dell'Unione fino al 2035, una risoluzione sulla modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, così come la risoluzione sull'assegnazione di premi dello Stato dell'Unione nel campo della letteratura e dell'arte dal 2023 al 2024. (Rum)