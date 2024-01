Iran: da Usa nuove sanzioni a 11 persone coinvolte nell’assassinio di dissidenti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Regno Unito hanno annunciato nuove sanzioni nei confronti di 11 persone, per il loro coinvolgimento in una rete criminale che si occupa di assassinare dissidenti politici stranieri e locali per conto del governo iraniano. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha affermato che gli individui colpiti dalle sanzioni sono coinvolti in attività di repressione transnazionale, omicidi e rapimenti su commissione, anche in territorio statunitense. “Gli Stati Uniti continueranno ad utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per colpire il regime iraniano e la sua repressione a livello globale”, si legge nel comunicato. (Was)