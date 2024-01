Usa: Austin torna a lavorare al Pentagono dopo il ricovero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, è tornato a lavorare al Pentagono nella giornata di oggi, dopo essersi ripreso a seguito di un ricovero dovuto a complicazioni emerse per il trattamento di un cancro alla prostata. Lo riferisce il dipartimento della Difesa in una nota, ricordando che Austin ha lavorato da casa negli ultimi giorni, dopo essere stato dimesso il 15 gennaio dall’ospedale militare Walter Reed. (Was)