Fvg: assessore Attività produttive, nuova ricognizione complessi produttivi degradati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Friuli Venezia Giulia si amplia il masterplan regionale dei complessi produttivi degradati da riqualificare. La Regione ha infatti annunciato una nuova campagna di rilevazione e ricognizione delle aree che potrebbero ospitare ampliamenti, potenziamenti o nuove attività private, questa volta estesa anche a capannoni e zone industriali sotto i 5 mila metri quadri di superficie. Per l’assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, l’obiettivo è “favorire lo sviluppo di nuove realtà produttive e di nuova occupazione, riqualificando al contempo il patrimonio edilizio produttivo non utilizzato. Puntiamo nuovamente in questa direzione - ha spiegato Bini - dopo gli importanti riscontri che abbiamo apprezzato nel primo anno di entrata in vigore del masterplan e delle misure di incentivi a esso collegate. Nel 2023, infatti, è stata avviata la riqualificazione di 8 siti produttivi, con un investimento complessivo di circa 28,8 milioni di euro e la creazione di 39 nuovi posti di lavoro". I criteri di questa seconda ricognizione saranno definiti di concerto con i consorzi e riguarderanno edifici e aree di pertinenza non più utilizzati da più di tre anni o non più idonei ad attività legate alla produzione. (Frt)