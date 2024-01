Monza: Prefettura e Comune, un immobile per l'accoglienza di migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Prefettura di Monza e della Brianza ha informato il Comune di avere sottoscritto la convenzione con la Cooperativa "Intesa Sociale" per destinare all'accoglienza di migranti un immobile sito in via Monte Oliveto 7. La struttura sarà attivata gradualmente, attraverso il trasferimento di richiedenti asilo già inseriti nel sistema di accoglienza provinciale e privilegiando il collocamento di migranti coinvolti in percorsi di avviamento al lavoro. Il Sindaco Paolo Pilotto osserva che "La Prefettura ha confermato di tenere in considerazione le osservazioni e le preoccupazioni espresse dalla città nell'ultimo periodo, manifestate sia attraverso le numerose interlocuzioni che ho avuto con il Prefetto stesso negli ultimi mesi, sia attraverso il diretto coinvolgimento del Consiglio Comunale". "Durante tutti i colloqui intercorsi – precisa Pilotto - ho sempre espresso la necessità di presidiare con grande attenzione i luoghi più esposti, per garantire le massime condizioni di sicurezza ai cittadini ed agli ospiti". A questo proposito la Prefettura ha già convocato per i prossimi giorni un Cosp - Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, riservato all'approfondimento del tema. Pare significativo rilevare che l'accoglienza presso la nuova struttura si avvii con il collocamento di migranti coinvolti in progetti di avviamento al lavoro promossi attraverso specifici accordi con le Associazioni di categoria. "Confermo l'impegno del Comune, più volte ribadito, per assicurare una più equa distribuzione dei richiedenti asilo non solo tra i vari centri attualmente presenti sul territorio di Monza e Brianza, ma anche in ogni Comune della Provincia e confermo la volontà di collaborare a tal fine con tutti i soggetti istituzionali preposti", conclude Pilotto. (Com)