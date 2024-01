Malattie oncologiche: Grippo (Azione), bene lavoro insieme ma su questi temi fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su temi così importanti, come le malattie oncologiche, è importante dare prova ai cittadini che il Parlamento può lavorare insieme, come facciamo oggi. Sono quindi particolarmente orgogliosa di aver visto in quest'Aula un grande attivismo su questioni così fondamentali per le famiglie e per tutti gli italiani, come del resto già fatto con la legge sull'oblio oncologico, approvata all'unanimità. Quasi un cittadino su quattro in questo Paese conosce non solo l'enorme calvario della malattia, ma anche quel che ne consegue, dalla lotta per combattere contro lo stigma sociale alla battaglia per ripristinare la propria esistenza per come era prima l'arrivo della patologia". Lo ha detto la deputata di Azione-Per-Renew Europe, Valentina Grippo, nel corso della discussione generale del testo unificato delle proposte di legge sulle disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. "Questa legge - ha proseguito la parlamentare - rappresenta un tassello importante e contiene una serie di disposizioni che testimoniano che la presa in carico delle fragilità fa parte del nostro essere persone prima ancora di essere cittadini. Ma bisogna lavorare di più in questo senso. Purtroppo bisogna dire che più volte, con questo esecutivo, ci siamo ritrovati ad avere a che fare con provvedimenti che non hanno sostenuto le persone con patologie invalidanti: penso innanzitutto ai 350 milioni tolti al fondo in favore delle persone con disabilità e messi sul superbonus. Chi convive con una patologia grave da questi mutamenti normativi vede cambiare la propria vita. E quindi oggi, nonostante discutiamo di un provvedimento positivo, a cui siamo tutti favorevoli e sul quale ci auspichiamo un rapido iter - ha concluso Grippo -, ci aspettiamo dal governo coerenza e maggiori risorse per sostenere in maniera concreta chi è in difficoltà". (Rin)