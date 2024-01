Algeria: ministro Interno Tunisia ad Algeri per riunione su sviluppo aree di confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro tunisino dell'Interno, Kamal Feki, si trova ad Algeri per partecipare alla prima sessione della riunione della commissione mista per lo sviluppo e la promozione delle aree di confine tra Algeria e Tunisia, in programma oggi e domani, con la partecipazione dei governatori dei distretti interessati. Secondo un comunicato del ministero dell'Interno di Tunisi, questa visita rientra nel quadro del rafforzamento della cooperazione bilaterale tunisino-algerina e dell'attuazione degli impegni dei rispettivi presidenti. Nel suo discorso di apertura dei lavori, il ministro algerino dell'Interno, Brahim Merad, ha dichiarato che "è necessario garantire una strategia efficace di sviluppo per rendere sicure le nostre zone di frontiera e proteggerle dalle nuove sfide alla sicurezza, compresa l'immigrazione clandestina. Per fare ciò è necessario intensificare il dialogo e il coordinamento, in conformità con l'accordo di sicurezza firmato tra i due Paesi nel marzo 2017". Merad ha espresso il proprio desiderio affinché i lavori di questa sessione si traducano in raccomandazioni "operative e di qualità", attuabili sul campo, tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni delle popolazioni delle regioni di confine tra Tunisia e Algeria, all'insegna dello sviluppo economico e sociale. (segue) (Tut)