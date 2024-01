Algeria: ministro Interno Tunisia ad Algeri per riunione su sviluppo aree di confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia e Algeria hanno firmato, lo scorso ottobre, in occasione della 22ma sessione dell'Alta commissione mista tra i due Paesi, 26 accordi bilaterali in diversi ambiti, come lo sviluppo degli scambi commerciali e la promozione degli investimenti, l'energia, la sanità, l'istruzione e il turismo, in particolare nelle aree di confine. In quell'occasione, il primo ministro algerino, Ayman Benabderrahmane, aveva annunciato che tali accordi intendevano tracciare una tabella di marcia per gli sforzi congiunti volti a rafforzare la cooperazione bilaterale, riaffermando la volontà di entrambi i Paesi di procedere nella diversificazione degli ambiti di collaborazione attraverso progetti esistenti e nuovi, valutando periodicamente i progressi compiuti. (Tut)