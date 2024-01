Italia-Africa: Mazzetti (FI), grazie al Centrodestra si discute con pragmatismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Per Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, "grazie al governo di Centrodestra si parla concretamente dei problemi dell'Africa, non per proclami ma con profondità e pragmatismo". "I problemi dell'Africa - prosegue - sono un nostro problema, un problema che ci riguarda direttamente come italiani e come europei: fino ad oggi è mancata una strategia, oggi iniziamo a costruirla, partendo da temi concreti come energia, risorse, infrastrutture". "Con questo straordinario impegno per l'Africa - aggiunge Mazzetti - l'Italia getta le basi per una nuova politica verso il 'Continente del futuro', fondata sul rispetto e la mutualità, per fare un percorso insieme ai popoli africani. Faremo la nostra parte, nel solco di una storia di cooperazione e amicizia. E, come ha illustrato il ministro Antonio Tajani, il governo è pronto a mobilitare il sistema della cooperazione; non solo, il Piano Mattei, come ha ricordato il presidente del Consiglio Meloni può contare su circa 5,5 miliardi". "Uno dei punti prioritari - ricorda Mazzetti - è quello delle infrastrutture, che sono chiave di sviluppo e nuova mobilità: per gli interventi strategici nel Continente le imprese italiane del settore costruzioni sono una risorsa indispensabile". "Sono convinta che questo approccio, basato sul confronto e l'ascolto, sia l'unico valido per costruire una soluzione condivisa. Questo è ciò che ha fatto un grande italiano come Enrico Mattei ma è anche ciò che ha sempre fatto un altro grande italiano, Silvio Berlusconi, alla cui lungimiranza in politica estera, al suo impegno e alla sua capacità di ascoltare e mediare naturalmente ci ispiriamo", conclude Mazzetti. (Rin)