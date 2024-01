Camera: Carotenuto (M5s), tutelare lavoratori oncologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo testo unificato, "che raccoglie le sensibilità dei partiti di maggioranza e opposizione e su cui la commissione Lavoro della Camera ha lavorato alacremente, deve essere approvato il più presto possibile. Dobbiamo tutelare le lavoratrici e i lavoratori affetti da malattie oncologiche invalidanti o croniche e dobbiamo farlo subito". Lo ha detto il deputato del Movimento cinque stelle, Dario Carotenuto, intervenendo in Aula a Montecitorio sulla proposta di legge per la conservazione del posto di lavoro per i malati oncologici. "Va quindi riconosciuto loro un congedo straordinario (24 mesi), compatibile con altri eventuali benefici economici-giuridici spettanti al lavoratore, da aggiungersi al periodo di comporto spettante. Oltre a questo - ha ripreso il parlamentare -, con la proposta di legge prevediamo ulteriori dieci ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti; nel caso in cui vi sia un paziente minore d'età le ore di permesso sono attribuite al genitore che lo accompagna. Mancano sicuramente alcune disposizioni, come quella per rendere strutturale il lavoro agile per i 'fragili', ma si tratta di un primo grande passo dello Stato verso queste persone. Come M5s abbiamo presentato degli emendamenti per migliorarlo; uno di questi vuole rendere compatibile il congedo con piccoli lavoretti da svolgere anche in condizioni di riposo, che possono aiutare il dipendente a superare un momento di difficoltà tenendosi impegnato. Ora, però, il governo ha il dovere di trovare le risorse per finanziare questa proposta. Servono 52 milioni. Sarebbe inaccettabile, mentre si continuano a trovare miliardi per le armi - ha concluso Carotenuto -, girarsi dall'altra parte". (Rin)