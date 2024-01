Italia-Africa: Ciocchetti (Fd'I), opposizione non coglie opportunità Piano Mattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era dagli anni '80 che l'Italia non aveva una politica estera verso l'Africa come quella che hanno avviato Giorgia Meloni e il governo italiano. Lo ha detto il deputato di Fd'I, Luciano Ciocchetti. "Il Piano Mattei sta suscitando enorme interesse in Europa e nel continente africano, solo alcune opposizioni in Italia non colgono l'opportunità di un piano quale occasione di vero sviluppo e stabilizzazione dei paesi africani. Purtroppo la logica della polemica per partito preso, a prescindere, prevale sul senso di responsabilità e sulla possibilità di poter dare il proprio contributo. Peccato, per loro un'occasione persa, per noi qualcosa di concreto di cui andare fieri", ha concluso. (Rin)