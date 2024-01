Russia-Bielorussia: Putin, adotteremo nuova strategia sviluppo tecnologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e la Bielorussia adotteranno una nuova strategia per lo sviluppo tecnologico dello Stato dell'Unione fino al 2035. Come ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, il documento mira a rafforzare la sovranità dei due Paesi. "E' pronta per l'approvazione una nuova strategia per lo sviluppo tecnologico dello Stato dell'Unione per il periodo fino al 2035, contenente misure concrete per rafforzare la sovranità tecnologica comune", ha affermato il leader russo nel corso della riunione del Consiglio dello Stato dell'Unione a Strelna, nella regione di San Pietroburgo. Putin ha spiegato che la strategia prevede il lancio di "grandi progetti congiunti" per sostituire le importazioni e creare "prodotti competitivi ad alto valore aggiunto". Il Consiglio dello Stato dell'Unione valuterà anche il piano di cooperazione in tutti i settori per il periodo dal 2024 al 2026, inclusi i settori come industria, agricoltura, energia, logistica e informazioni. (Rum)