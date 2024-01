Italia-Africa: Borghi (Iv), piano Mattei velleitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se è vero che la sostanza sta nei numeri, mi pare che, al di là di tanta enfasi e di qualche eccesso di propaganda, siamo davanti a qualcosa che rischia di essere velleitario: 5,5 miliardi in quattro anni, di cui alcuni già stanziati per l'Africa tra i 2,5 miliardi già assegnati alla cooperazione per lo sviluppo, con progetti inseriti all'interno del piano Mattei già previsti dal piano industriale dell'Eni. Se consideriamo che il Global Gateway dell'Unione europea, anch'esso oggetto quasi misterioso nella sua modalità attuativa, destina 150 miliardi di euro per investimenti destinati alla cooperazione con i paesi africani, capiamo anche il senso delle proporzioni di cosa stiamo discutendo". Lo scrive sui suoi social il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva a a palazzo Madama. "Stamattina nell'Aula del Senato si sono aggirati due nodi essenziali: quello geopolitico e quello di modello di sviluppo. Sul primo deve esser chiaro che che non basteranno le buone intenzioni, o le belle parole, a portare l'Africa dentro un orbita europea anziché dentro una ragnatela arabo-russo-cinese. Il punto chiave del lavoro dell'Italia, come presidente di turno del G7 - ha continuato il parlamentare -, deve essere questo: coordinare i paesi per convincere l'Africa e il sud del mondo che il rapporto cooperativo con l'Occidente sia da preferire dalla collaborazione con le autocrazie. E qui viene il secondo nodo. Nessuno - ha spiegato Borghi - stamane nell'Aula di palazzo Madama ha pronunciato la parola 'democrazia'. C'è da capirlo. Ma c'è anche da chiedersi se sia possibile assicurare un futuro di prosperità tra i popoli senza affrontare il tema dei modelli di governo, del senso delle istituzioni a presidio delle libertà e dei diritti, dell'Institution building. Il rischio di fermarsi alle esortazioni è forte, e non possiamo permettercelo". (Rin)