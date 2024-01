Piemonte: Rosso (FI), scomparsa Cotto lascia grande vuoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scomparsa di Mariangela Cotto, assessore e successivamente vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte, lascia un grande vuoto. Lo ha affermato in una nota stampa Roberto Rosso, senatore di Forza Italia, commentando la scomparsa di Mariangela Cotto. "Ho avuto il privilegio di lavorare con lei in Consiglio regionale dal 1995 al 2000 e la ricorderò sempre per la sua passione, competenza e per la capacità di mettersi al servizio dei cittadini. Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze", ha concluso. (Rpi)