Milano: Magni (Avs), rimuovere carabiniere che non riconosce Mattarella

- Il senatore dell'Alleanza verdi e sinistra Tino Magni chiederà al ministro Crosetto di intervenire sull'arma dei Carabinieri "per aprire un provvedimento disciplinare contro il carabiniere che a Milano ha detto di non riconoscere il Presidente della Repubblica". È quanto dichiara lo stesso senatore di Avs. "Un rappresentante delle forze dell'ordine non può non riconoscere il presidente della Repubblica. Quanto avvenuto a Milano durante il corto pro Palestina è riportato oggi da 'La Repubblica' è una cosa gravissima su cui presenterò una interrogazione urgente", conclude.(Run)