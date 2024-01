Egitto: esportazioni industria alimentare aumentate del 14 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell’industria alimentare in Egitto sono aumentate nel 2023 del 14 per cento su base annua, passando da 4,5 miliardi di dollari a 5,1 miliardi di dollari. Lo ha reso noto il Consiglio per l’esportazione delle industrie alimentari in un comunicato stampa. Il 54 per cento delle esportazioni dell'industria alimentare egiziana è destinato ai paesi arabi, pari a un valore di 2,7 miliardi di dollari, seguito dall'Unione Europea, con 884 milioni di dollari. Secondi i dati, il Sudan è il primo Paese importatori di prodotti dell'industria alimentare, con un valore di 470 milioni di dollari, seguito dall'Arabia Saudita con 400 milioni di dollari e dalla Libia con 268 milioni di dollari. Il Consiglio per l’esportazione delle industrie alimentari egiziano mira a far crescere le esportazioni alimentari del Paese a 5,6 miliardi di dollari entro la fine di quest’anno. (Cae)