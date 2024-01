Ucraina-Ungheria: ministro Esteri Szijjarto visita cimitero di Uzhgorod

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, oggi in visita a Uzhgorod, in Ucraina, ha visitato il cimitero della città. Lo ha reso noto su Facebook Szijjarto. Insieme all’omologo ucraino Dmytro Kuleba e al capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak, Szijjarto ha reso omaggio ai militari ucraini caduti. I tre hanno anche visitato le tombe dei soldati di origine magiara delle Forze armate ucraine. "Sempre più morti sul campo di battaglia, non dobbiamo permettere che ne muoiano ancora di più. La guerra deve finire, le vite umane possono essere salvate con la pace", si legge nel messaggio di Szijjarto. (Kiu)