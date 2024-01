Italia-Africa: Meloni, destino interconnesso dei nostri continenti, cresciamo insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano Mattei che "presentiamo oggi si basa su questi pilastri: istruzione e formazione, salute, agricoltura, acqua ed energia. È un piano ambizioso - aggiunge la premier - ma estremanente concreto, che partirà da progetti pilota in alcune Nazioni africane per poi estendersi al resto del Continente. Un Piano di interventi con il quale vogliamo dare il nostro contributo a liberare le energie africane, anche per garantire alle giovani generazioni africane un diritto che finora è stato negato: il diritto a non dover essere costretto a emigrare e a recidere le proprie radici. L’Africa è un Continente ricco di risorse, umane e strategiche, che può e deve stupire", conclude. (Rin)