Cultura: Riccardo Muti promosso Commendatore nell’ordine francese della Legione d’Onore (2)

- Il diplomatico si è infine soffermato sul ''legame con la Francia'' nella carriera del maestro che ha diretto l'Orchestre national de France al Théâtre des Champs Elysées nel 1980, esordio di una storia lunga 44 anni. Briens ha citato le varie e prestigiose collaborazioni con il Coro dell'Orchestra di Radio France, la Maison de la Radio e naturalmente France Musique che ha creato una ''Giornata Riccardo Muti'' mandando in onda per 14 ore ininterrotte musica diretta dal maestro. Muti ha ha sempre sostenuto che l'orchestra e la sinfonia (nel senso di suonare insieme) sono l'esempio di come la società civile dovrebbe organizzarsi per raggiungere un "Bene” comune, ha concluso Martin Briens nella sala dei Fasti farnesiani di Palazzo Farnese, ambientazione del secondo atto della Tosca di Puccini, ''felice coincidenza'' sottolineata dall'ambasciatore. Il direttore d’orchestra ha ringraziato l'ambasciatore per il grande onore ricevuto, ha ringraziato i presenti e ha dato appuntamento al prossimo impegno a Parigi con l'Orchestre National de France il 4 ottobre prossimo. Al termine del discorso dell'ambasciatore sono stati eseguiti a sorpresa "Fanfare pour précéder La Péri", di Paul Dukas e "Nabucco Overture", fino al Va Pensiero di Giuseppe Verdi, dai musicisti Esteban Batallán, (tromba), John Hagstrom (tromba), David Griffin (corno), Michael Mulcahy (trombone), Gene Pokorny (tuba). (Res)