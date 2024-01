Camera: domani audizioni su separazione carriere magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 30 gennaio, alle 14, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge sulla separazione delle carriere della magistratura, svolge le seguenti audizioni: Giuliano Scarselli, professore di diritto processuale civile presso l'Università di Siena; Maurizio Fumo, già presidente della quinta sezione penale della Corte di Cassazione; Beniamino Migliucci, presidente del Comitato promotore separazione delle carriere (in videoconferenza). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)