- È appena arrivata la notizia della decisione dei magistrati di archiviare, con formula piena, tutte le denunce per lo striscione appeso a novembre sul tetto dell’Oval di Torino, durante l’Aerospace and Defence Meetings. Violenza privata, occupazione, manifestazione non preavvisata: i reati non sussistono. Lo annunciano su Facebook gli attivisti ambientalisti del gruppo Extinction Rebellion Torino. (Rpi)