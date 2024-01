Italia-Africa: domani alla Camera convegno su Piano Mattei, chiuderà i lavori il ministro Pichetto Fratin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo dell'Italia in Africa con il Piano Mattei, l'internazionalizzazione delle imprese italiane, il ruolo del Mezzogiorno come polo d'attrazione e le Zone economiche speciali da valorizzare saranno al centro di un convegno organizzato domani, 30 gennaio, alla Camera dei deputati, a margine del vertice Italia-Africa in corso oggi a Palazzo Madama. L'evento si svolge nel Palazzo dei gruppi parlamentari in via di Campo Marzio 78 a Roma, dalle 15 alle 18. L'intervento introduttivo sarà di Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale con delega per l'Africa, la chiusura del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Fra gli altri, parleranno il ministro della Cooperazione internazionale e della Promozione dei partenariati pubblico-privati della Repubblica del Congo, Denis Christel Sassou Nguesso, e il ministro degli Esteri della Tanzania, January Yusuf Makamba. I promotori sono la Camera di commercio ItalAfrica Centrale, presidente Alfredo Carmine Cestari, e l'Associazione I Sud del mondo, presidente Pompeo Torchia, responsabile scientifico del progetto Giuseppe Galati. (segue) (Com)