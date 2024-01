Italia-Africa: domani alla Camera convegno su Piano Mattei, chiuderà i lavori il ministro Pichetto Fratin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha dichiarato Alfredo Carmine Cestari: "Il nostro compito è far capire alle popolazioni di quei territori che si possono avviare progetti volti a migliorare la qualità di vita e a creare lavoro. Costruire infrastrutture, ospedali e scuole, dare energia e acqua potabile sarebbe un deterrente importante per le migrazioni. L'Africa ha necessità di competere su un campo da gioco che sia equo. Si tratta di perseguire l'obiettivo di Enrico Mattei, ragionare sull'Africa come partner". "Con la definizione del Piano Mattei c'è finalmente un cambio di paradigma nei rapporti fra l'Africa e Italia. Il nostro Paese si propone, oggi, come partner affidabile fortificando tutte le relazioni internazionali e mettendo a sistema tutte quelle buone pratiche utili allo sviluppo economico del continente africano", ha detto Pompeo Torchia. E Giuseppe Galati: "Come Associazione I Sud del Mondo ETS siamo in prima linea nell'elaborazione di progetti di valenza scientifica che sappiano appunto innestare percorsi virtuosi con tutte quelle imprese interessate ad investire e a trarre vantaggi attraverso la catena del valore materiale e immateriale". (Com)