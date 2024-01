Camera: domani audizioni esperti su degrado condizione minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 30 gennaio, alle 13:45, presso l'aula del III piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, svolge le audizioni di Massimo Scaccabarozzi, direttore di On radar - Think tank della Fondazione internazionale Menarini e di don Claudio Burgio, presidente dell'associazione Kayrós. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)