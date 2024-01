Imprese: Intesa Sanpaolo, in terzo trimestre 2023 nel Lazio calo esportazioni poli tecnologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre 2023 l'export dei poli tecnologici laziali ha registrato un calo tendenziale del 18 per cento, dato che tiene conto della variazione a prezzi correnti. Nel dettaglio, il polo farmaceutico ha evidenziato una contrazione del 9,4 per cento mentre è stato più intenso il rallentamento per il polo Ict che registra un -25 per cento. In frenata anche il polo aerospaziale dopo un primo semestre positivo. Sono i dati rilevati da Intesa Sanpaolo per Lazio e Abruzzo. Nei primi nove mesi del 2023 le esportazioni dei poli hi-tech della regione si sono attestate su valori pari a circa 10 miliardi di euro, in calo del 13,1 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2022. (segue) (Com)