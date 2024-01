Imprese: Intesa Sanpaolo, in terzo trimestre 2023 nel Lazio calo esportazioni poli tecnologici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il polo farmaceutico laziale con un -9,4 per cento nel terzo trimestre conferma il rallentamento già osservato nei mesi precedenti dopo gli ottimi risultati del 2022. Ad incidere sui risultati è stata soprattutto la frenata delle esportazioni verso il Belgio (-7,9 per cento), primo mercato di sbocco. Segnali negativi si sono però osservati un po' su tutti i mercati: Regno Unito (-78,1 per cento), Svezia (-55,5 per cento), Stati Uniti (-11,5 per cento) e Paesi Bassi (-2 per cento). Positive invece le performance registrate in Irlanda, Australia e Austria. Nel complesso, nei primi nove mesi del 2023 le esportazioni del polo farmaceutico regionale hanno raggiunto 8 miliardi di euro, in calo del 14,2 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2022. Questo dato - spiegano da Intesa Sanpaolo - risente anche dell'ottima performance del 2022. (segue) (Com)