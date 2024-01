Imprese: Intesa Sanpaolo, in terzo trimestre 2023 nel Lazio calo esportazioni poli tecnologici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In rallentamento anche l'export del polo Ict romano (-25 per cento). A contribuire negativamente è stato il calo delle vendite registrato negli Stati Uniti (-45,5 per cento), Emirati Arabi Uniti (-57,1 per cento) Arabia Saudita (-80,5 per cento) e Pakistan (-86,4 per cento) dopo le ottime performance del 2022. Registrano invece segnali positivi le esportazioni verso Regno Unito (+22,2 per cento) e Germania (+26,5 per cento), rispettivamente primo e terzo sbocco commerciale del polo. Nel complesso, nei primi nove mesi del 2023 le esportazioni del polo Ict romano hanno toccato circa 639 milioni di euro, in flessione del 17,8 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2021. (segue) (Com)