Imprese: Intesa Sanpaolo, in terzo trimestre 2023 nel Lazio calo esportazioni poli tecnologici (4)

- Dopo un primo semestre in crescita si è osservata una battuta d'arresto per il polo dell'aerospazio regionale. Segnali negativi si sono osservati principalmente in Egitto, Arabia Saudita, Francia, Qatar e Giappone mentre si sono ottenuti buoni risultati negli Stati Uniti (primo mercato di sbocco), in Corea, nel Regno Unito e in Cina. Il monitor dei poli tecnologici del Lazio realizzato dalla Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo conferma la rilevanza dei poli hi-tech regionali nel panorama manifatturiero italiano. Nel report viene analizzata l'evoluzione delle esportazioni anche dei due distretti tradizionali del Lazio. (segue) (Com)