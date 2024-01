Imprese: Intesa Sanpaolo, in terzo trimestre 2023 nel Lazio calo esportazioni poli tecnologici (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il distretto della Ceramica di Civita Castellana chiude per il quarto trimestre consecutivo con un calo tendenziale delle esportazioni del -17,6 per cento nel terzo trimestre del 2023 totalizzando 25,2 milioni di euro. Il risultato dei primi nove mesi si è assestato sugli 87,1 milioni di euro, in contrazione del 12,3 per cento rispetto al medesimo periodo del 2022. A determinare la dinamica negativa del distretto viterbese sono stati soprattutto alcuni mercati quali Austria (-19,8 per cento), Germania (-14,8 per cento) e Paesi Bassi (-27,9 per cento) mentre sono cresciute le vendite verso Svizzera (+19,4 per cento) e Stati Uniti (+15,6 per cento). (segue) (Com)