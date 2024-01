Imprese: Intesa Sanpaolo, in terzo trimestre 2023 nel Lazio calo esportazioni poli tecnologici (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua invece il trend positivo per il distretto dell'ortofrutta dell'Agro Pontino (+27,1 per cento tendenziale nel terzo trimestre del 2023). Nei primi nove mesi 2023 sono state realizzate esportazioni per 178,1 milioni di euro, in crescita del 12,3 per cento rispetto al medesimo periodo del 2022. Il mercato tedesco è il primo paese di destinazione dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Latina e assorbe circa la metà delle vendite dell'intero distretto. Nonostante il rallentamento dell'economia tedesca, le vendite verso la Germania non hanno mostrato segnali di cedimento. Dinamiche positive si sono registrate anche nelle vendite verso Polonia e Francia. (segue) (Com)