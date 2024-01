Serbia-Russia: a Belgrado firmato memorandum su cooperazione sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Belgrado è stato firmato un memorandum sulla cooperazione tra i ministeri della Sanità della Serbia e della Federazione Russa. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts" secondo cui il memorandum, firmato dai rispettivi ministri della Salute, annuncia il rafforzamento della cooperazione tra i due sistemi sanitari nell'ambito dell'organizzazione e della gestione, della prevenzione delle malattie non trasmissibili, della prevenzione e controllo delle malattie infettive, della tutela della salute materno-infantile, dell'oftalmologia, dell'ortopedia, dell'oncologia, della cardiologia e altro. Le attività congiunte riguardano anche lo scambio di informazioni, la formazione di esperti, la ricerca congiunta e tutte le altre aree di cooperazione. Dopo la firma il ministro della Sanità russo Michail Murasko, in visita nel Paese balcanico, ha affermato che la cooperazione tra Serbia e Russia consente anche uno scambio di conoscenze. "Voglio evidenziare alcuni aspetti fondamentali anche per l'assistenza sanitaria: la disponibilità di farmaci sanitari primari e secondari, strutture di degenza e alte tecnologie e ancora l'introduzione di nuovi metodi di cura e terapia. Vorrei esprimere la mia gratitudine ai miei colleghi serbi perché la nostra collaborazione arricchisce entrambe le parti e consente lo scambio di conoscenze. Naturalmente, i medicinali serbi vengono consegnati in Russia, e la Federazione Russa fornisce assistenza nelle terapie in Serbia", ha aggiunto Murasko. Durante la visita, il ministro russo visiterà i centri clinici e istituti più importanti della capitale e incontrerà la premier serba Ana Brnabic. (Seb)