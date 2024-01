Napoli: vicepresidente Camera commercio incontra ambasciatrice slovacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente vicario della Camera di commercio di Napoli, Fabrizio Luongo, ha incontrato questa mattina l'ambasciatrice della Slovacchia in Italia, Karla Wursterovà nella sede dell'Ente. All'incontro ha preso parte anche lo staff diplomatico e l'ex presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, Enzo Moretta. Al termine dei colloqui si è stabilito di procedere all'organizzazione, nei prossimi mesi, di una country presentation della Repubblica ubicata nel cuore dell'Europa. L'iniziativa è in linea con l'attività di scambio commerciale e culturale tra le imprese di Napoli e provincia e le realtà economiche degli altri Stati, indicata e sostenuta dal presidente Ciro Fiola. Sarà anche definito un evento nel quale buyer provenienti dalla Slovacchia potranno incontrare, nella sede dell'Ente, i produttori delle eccellenze del Made in Naples nei settori dell'artigianato, della moda e dell'agroalimentare. Questa sera il Palazzo della Camera di Commercio, in piazza Borsa, sarà illuminato con i colori della bandiera slovacca. (Ren)