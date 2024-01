Camera: domani audizioni associazioni ed esperti su ddl sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 30 gennaio, alle 13:30, la commissione Lavoro della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge in materia di lavoro, svolge le seguenti audizioni: Avedisco; Federalberghi; Confsal; Confservizi Asstra-Utilitalia; Fiaip, Fimaa; Alessandro Ferretti, avvocato giuslavorista; Pasquale Tridico, professore ordinario di politica economica presso l'Università Roma Tre; Alessandra Servidori, docente di diritto del lavoro, welfare e politiche di pari opportunità. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)