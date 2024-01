Ucraina: fonti Ue, documento citato da “Financial Times” non delinea piano relativo a Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento a cui si riferisce l'articolo del quotidiano “Financial Times” su un piano per danneggiare l’economia ungherese se Budapest non dovesse dare l’assenso agli aiuti finanziari per l'Ucraina “è una nota non ufficiale redatta dal segretariato del Consiglio, sotto la propria responsabilità, che descrive lo stato attuale dell'economia ungherese”. È quanto dichiara un alto funzionario europeo in merito. "Si tratta di un documento fattuale che non riflette lo stato dei negoziati in corso sul Quadro finanziario pluriennale europeo tra gli sherpa e a livello di leader dell'Ue. La nota non delinea alcun piano specifico relativo alla revisione del bilancio europeo e allo Strumento per l'Ucraina, né alcun piano relativo all'Ungheria", continua l'alto funzionario Ue. "I colloqui sul Quadro finanziario pluriennale sono in corso e si sono sempre basati sulla ricerca di un compromesso accettabile per tutti i 27 Stati membri. I negoziati tra gli sherpa e i leader dell'Ue si basano sui principi del dialogo, della consultazione e del compromesso nell'interesse di tutti", conclude la fonte. Secondo il quotidiano britannico "Financial Times", l'Ue avrebbe predisposto un pacchetto di sanzioni economiche contro l’Ungheria, cui sarebbe pronta a ricorrere se Budapest non darà la propria approvazione alla fornitura di aiuti all’Ucraina. (Beb)