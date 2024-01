Italia-Africa: Rampelli (Fd'I), azione né predatoria né caritatevole, è svolta geopolitica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo approccio dell'Italia "né predatorio né caritatevole con il continente africano è una svolta geopolitica che restituisce centralità alla nostra nazione nel Mediterraneo". Lo ha detto il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. "Un vero cambio di passo che polverizza il neocolonialismo ipocrita del secondo dopoguerra, che ha solo nascosto le bandiere nazionali aggravando lo sfruttamento dell'Africa depurandolo dalle infrastrutture che invece costruivano seppure con il contagocce i vecchi stati coloniali - ha aggiunto -. Il Piano Mattei è strategico per il nostro futuro, offre un perimetro di crescita multilaterale per la nostra economia e per quella africana, indica senza imporla una vera evoluzione dei modelli statuali, consente un'evoluzione democratica attraverso l'aggiunta dell'additivo 'benessere sociale'. Per queste ragioni sarebbe importante che lo sforzo italiano fosse sostenuto dall'intera nazione e non solo dal centrodestra, come accade negli Stati più evoluti dove la politica estera non è mai terreno di scontro, ma luogo di sintesi", ha concluso Rampelli. (Rin)