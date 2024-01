Gaza: Romania interrompe fondi ad Agenzia Onu per i profughi palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha interrotto il versamento dei contributi all'agenzia Onu per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente (Unrwa) dopo le accuse di coinvolgimento nell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre. Lo ha annunciato il ministero degli Affari Esteri di Bucarest con un comunicato. "Il ministero degli Affari Esteri ha preso atto con la massima preoccupazione delle recenti gravi accuse riguardanti il presunto coinvolgimento di membri del personale dell'Unrwa negli attacchi terroristici di Hamas contro Israele dal 7 ottobre 2023. Queste accuse devono essere oggetto di indagini immediate e approfondite da parte delle Nazioni Unite. Accogliamo con favore la rapida reazione della direzione dell'Unrwa di rescindere i contratti delle persone interessate con effetto immediato ed esprimiamo la nostra piena fiducia che le indagini avviate dalle Nazioni Unite, che sono anche all'attenzione del Segretario Generale dell'organizzazione, chiariranno la situazione nel più breve tempo possibile. Fino al completamento dell'indagine, il ministero degli Affari esteri non avvierà procedure per nuovi contributi volontari all'Unrwa", ha annunciato il ministero. Il dicastero afferma inoltre che i bisogni dei civili palestinesi continueranno ad essere una priorità per la Romania e manterrà il coordinamento con i partner della Romania, anche a livello europeo.(Rob)