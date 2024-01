Spagna: rete criminale che vendeva cadaveri alle università smantellata a Valencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia nazionale spagnola hanno smantellato una rete criminale a Valencia che vendeva cadaveri alle università. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, l'organizzazione falsificava la documentazione per poter prelevare salme da ospedali e abitazioni e poi venderle alle università a scopo di ricerca per un prezzo di 1.200 euro per cadavere. L'indagine è iniziata nel 2023 quando gli inquirenti hanno scoperto che il corpo di una persona deceduta era stato prelevato da un'impresa di pompe funebri in modo irregolare dall'obitorio di un ospedale. Per il prelievo del cadavere erano stati falsificati il libro matricola e la documentazione fornita al registro civile. Successivamente, la salma era stata trasferita in un'università per motivi di studio invece di essere seppellita in un loculo pagato dal comune. Gli indagati andavano specificamente alla ricerca di corpi di persone senza parenti, preferibilmente straniere, o di individui con vite precarie. In questo modo si assicuravano che non venisse fatto alcun controllo sulle donazioni da parte di eventuali familiari. (Spm)