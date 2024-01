Gaza: Commissione Ue, indagini su Unrwa urgenti, completarle il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini sul presunto coinvolgimento dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa), nell'attacco in Israele dello scorso 7 ottobre sono "urgenti" e devono svolgersi "nel minor tempo possibile". Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Credo che la situazione sia sufficientemente grave perché tutti, compresa l'Unrwa, capiscano che le indagini e gli audit devono svolgersi il più rapidamente possibile", ha detto. "In questo momento è impossibile dire quale sarà la tempistica esatta per l'audit che stiamo richiedendo, e se sarà completato prima della scadenza dei prossimi pagamenti. Ci penseremo quando ci arriveremo. Ma ciò che è assolutamente chiaro è che queste azioni sono urgenti, sono importanti e devono essere avviate senza alcun ritardo", ha dichiarato. (Beb)