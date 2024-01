Italia-Africa: Salini (FI), vertice è risposta a fase di crisi del vecchio Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice Italia-Africa di oggi è "la risposta più coerente in questa fase di crisi del vecchio Occidente verso il futuro della crescita globale, in cui i paesi della storica progressione economica incidono meno di quelli africani o orientali". Lo ha detto l'europarlamentare di Forza Italia, Massimiliano Salini, commentando a Tgcom il vertice Italia-Africa in corso a Roma. "Fino a poco tempo fa li definivamo in via di sviluppo mentre oggi ne sono i protagonisti - ha aggiunto -. L'Africa contiene nel suo territorio il 30 per cento delle materie prime necessarie per lo sviluppo tecnologico e una progressione demografica che la colloca al centro della discussione del futuro. E' dal Mediterraneo che bisogna far ripartire l'Europa e l'Italia, per la sua posizione strategica, fa bene a riprendere in mano il rapporto con l'Africa perché è dove si gioca la partita economica e politica anche nel rapporto tra Unione europea e Medio Oriente", ha concluso. (Rin)