Giubileo: Nanni (CC)-Simeoni (FI), collaborazione tra commissione capitolina e regionale

22 luglio 2021

- Condividiamo la volontà comune di "avviare un dialogo interistituzionale e porre le basi per una proficua collaborazione tra le due commissioni delle quali siamo Presidenti in vista del Giubileo 2025". Così in una nota Dario Nanni, Presidente della Commissione Capitolina Speciale Giubileo e Giorgio Simeoni Presidente della Commissione Giubileo della Regione Lazio. "Riteniamo -si legge anche - che sia importante instaurare una collaborazione sinergica fra le due commissioni per rendere ancora più incisiva e proficua l'attività di monitoraggio in particolare del cronoprogramma procedurale e finanziario dei numerosi interventi ed iniziative giubilari che coinvolgeranno oltre che il territorio della capitale anche quello regionale nonchè per favorire la più efficiente e fluida realizzazione delle iniziative che presuppongono la partecipazione congiunta dei due enti, il tutto anche attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione di progetti con il fine comune di lavorare insieme nell'interesse della città e dell'evento straordinario del Giubileo. Per queste ragioni – concludono Nanni e Simeoni – nelle prossime settimane attiveremo un tavolo tra le due commissioni per organizzare un primo incontro al quale parteciperanno anche il Sindaco Gualtieri in qualità di commissario straordinario dell'evento giubilare e il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca che riteniamo possa essere un'importante occasione di confronto e possa sugellare una assunzione di responsabilità condivise da parte dei due enti comunale e regionale principalmente coinvolti".(Com)