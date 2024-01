Speciale difesa: Libano, coordinatore umanitario Onu, oltre 86 mila sfollati da inizio conflitto a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 86 mila le persone sfollate dall’inizio del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, che ha portato a un’escalation anche al confine tra lo Stato ebraico e il Libano dove sono in corso scontri quotidiani tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e il partito sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. È quanto ha dichiarato il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Libano, Imran Riza, in un comunicato stampa. "La continua distruzione dei terreni agricoli, unita all'insicurezza e all'impossibilità di viaggiare in sicurezza a causa degli attacchi quotidiani, sta intensificando la disperazione all'interno delle comunità", ha affermato Riza, aggiungendo: "Il tributo economico, personale e psicologico sulle comunità colpite è pesante e aggrava le sfide che devono affrontare". Il coordinatore ha ricordato che "almeno 25 civili sono stati uccisi e danni significativi sono stati inflitti a centri sanitari, infrastrutture essenziali, abitazioni e terreni agricoli", ribadendo l’appello "a rispettare il diritto umanitario internazionale e a proteggere i civili, il personale medico, le case, le scuole e i centri sanitari”, nonché a facilitare l’ingresso di aiuti umanitari. (Lib)