Speciale difesa: Zelensky convoca riunione dello Stato maggiore, focus su forniture munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha convocato una nuova riunione dello Stato maggiore. A renderlo noto lo stesso Zelensky sul proprio canale Telegram. I partecipanti alla riunione hanno discusso la situazione sul fronte, in particolare al sud del Paese, nelle direzioni di Avdiivka e Kupjansk. Secondo il presidente, il comando ucraino si è concentrato sulla questione relativa alle forniture di munizioni. Si è parlato dei nuovi contratti con i partner internazionali nell'ambito dell'industria della difesa, dell'aumento della produzione domestica e il lavoro sui droni, "sia l'aumento della loro produzione che l'aumento del loro raggio". Inoltre, il presidente ha ascoltato un rapporto sulla protezione dei territori di prima linea e di confine, in particolare dagli attacchi aerei russi. "Ho incaricato (il comando ucraino) di preparare piani dettagliati per un'ulteriore difesa aerea di città, comunità e infrastrutture critiche", ha concluso Zelensky. (Kiu)