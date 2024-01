Speciale difesa: G7, Meloni, presidenza italiana arriva in momento complesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il primo gennaio 2024 l’Italia ha assunto la presidenza al G7. E’ la settima volta che la nostra nazione ha la responsabilità di guidare il gruppo dei 7, nato quasi 50 anni e che nel tempo ha assunto un ruolo insostituibile nella difesa della libertà, della democrazia e nella gestione delle crisi globali". Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui canali social. "L'Italia ha assunto questa responsabilità in un tempo particolarmente complesso: il sistema internazionale basato sulla forza del diritto è stato messo in discussione dalla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e la violazione dei principi che tengono unita la comunità internazionale sta scatenando focolai di conflitto in diverse area del mondo", ha aggiunto. (Rin)