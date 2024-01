Speciale difesa: brasiliana Siatt realizzerà nuova fabbrica di missili con investimenti degli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda brasiliana di tecnologia militare, Siatt, ha annunciato piani con investimenti di tre miliardi di reais (circa 562 milioni di euro) per la costruzione di una nuova fabbrica di missili, situata a 100 chilometri da Sao Paulo, dedicata alla produzione di armi altamente sofisticate. Siatt è coinvolta nello sviluppo di due progetti missilistici: uno terrestre anti-carro (Mss), già dispiegato al confine con il Venezuela a dicembre, e uno navale (Mansup). Entrambi i progetti sono considerati di vitale importanza per l’industria della difesa Brasile, accanto al discreto successo dell'aereo C-390 di Embraer, azienda di servizi aeronautici, che ha recentemente siglato una serie di nuovi contratti. Il quotidiano "O Estado de Sao Paulo" ha riportato che i progetti missilistici di Siatt rappresentano “un pilastro strategico” per il paese. Vale la pena ricordare che nel settembre 2023, l'azienda brasiliana ha ceduto una significativa quota alla compagnia emiratina statale Edge. (Res)