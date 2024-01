Speciale difesa: “The Telegraph”, Usa pianificano di posizionare armi nucleari nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno pianificando di posizionare armi nucleari nel Regno Unito per la prima volta in quindici anni. Lo rivela il quotidiano britannico “The Telegraph” sulla base di alcuni documenti del Pentagono visionati. Washington aveva ritirato i suoi missili nucleari dal Regno Unito nel 2008, ritenendo che la minaccia proveniente dalla Russia fosse ormai diminuita con la fine della Guerra fredda. L’invio di armi statunitensi nel Paese britannico rientrerebbe nel programma della Nato relativo allo sviluppo e al potenziamento delle basi nucleari in risposta alle crescenti tensioni provocate dall’invasione della Russia in Ucraina. Secondo “The Telegraph”, testate tre volte più potenti della bomba lanciata su Hiroshima potrebbero essere posizionate dagli Stati Uniti presso la base britannica Royal Air Force Lakenheath, nel Suffolk. I documenti visionati dal quotidiano rivelerebbero in particolare contratti di appalto per una nuova struttura presso quella base aerea. (Rel)